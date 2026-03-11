Врач назвала порядок действий при инсульте или инфаркте
Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова в беседе с РИА Новости назвала порядок действий при инсульте или инфаркте.
При появлении признаков инфаркта миокарда или инсульта необходимо срочно принять меры, поскольку это значительно увеличивает шансы на благоприятный исход. В первую очередь следует вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру точный адрес, предполагаемый диагноз, симптомы и возраст пострадавшего, подчеркнула Поскакалова.
До приезда врачей рекомендуется принять удобное положение: при инсульте — лежа, слегка приподняв голову и плечи, а при инфаркте миокарда — полусидя с поднятыми ногами. Важно также ослабить тесную одежду, которая затрудняет дыхание, например, расстегнуть галстук, ремень или воротник рубашки, отметила врач.
По ее словам, запрещается пить, принимать пищу или какие-либо лекарства без согласования с медиком. Важно, чтобы как можно больше людей умели распознавать симптомы инфаркта или инсульта, поскольку человек в таком состоянии не всегда способен адекватно оценить свое состояние и принять необходимые меры.
Основные симптомы инфаркта включают жгучую или давящую боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, шею или угол нижней челюсти. Эта боль не изменяется при смене положения тела или на вдохе, обычно длится более 20 минут и не снимается нитроглицерином.
Симптомы инфаркта у мужчин и женщин схожи, однако у женщин часто наблюдаются дополнительные проявления, такие как тошнота, слабость, одышка и потливость, обратила внимание Поскакалова.
Читайте также: