Суд отказался взыскать 15 млн рублей с участвовавшего в схеме Долиной дроппера

02 января 2026, 09:10

Фото: iStock/Zolnierek

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 миллионов рублей с одного из участников схемы по обману певицы Ларисы Долиной, дроппера Александра Келдыбаева. Об этом сообщает ТАСС.