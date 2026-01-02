Суд отказался взыскать 15 млн рублей с участвовавшего в схеме Долиной дроппера
Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 миллионов рублей с одного из участников схемы по обману певицы Ларисы Долиной, дроппера Александра Келдыбаева. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно выписке со счета Келдыбаева, 21 июня 2024 года он получил 5 миллионов рублей от Долиной, а 27 июня 2024 года — еще 10 миллионов. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Келдыбаев скончался.
После смерти Келдыбаева судебное разбирательство по его делу было прекращено в части требований, которые к нему предъявлялись. Первоначально прокуратура пыталась взыскать с него 15 миллионов рублей, утверждая, что в его действиях были признаки необоснованного обогащения.
