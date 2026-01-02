«Ситуация аховая»: Тамара Глоба раскрыла, что ждёт Ларису Долину в 2026 году
Тамара Глоба считает, что Лариса Долина вернёт расположение публики, но не сразу
Астролог Тамара Глоба оценила профессиональные перспективы певицы Ларисы Долиной на 2026 год. В интервью «Комсомольской правде» эксперт охарактеризовала текущее положение артистки как сложное.
Поводом для обсуждения стала публичная негативная реакция на историю с квартирой в Хамовниках.
Глоба отметила, что ситуация постепенно стабилизируется, однако ждать быстрого разрешения не стоит. По мнению астролога, Долина сможет вернуть симпатии публики, но конкретные сроки этого процесса она не уточнила.
«Ситуация с Ларисой Долиной аховая, трудно разобраться, кто прав, кто виноват. Хотя она, конечно, не права, воспользовалась своими связями. Но в такой ситуации кто бы из нас не воспользовался связями? Все бы воспользовались. Но, с другой стороны, всё сейчас стало открыто», — заявила Тамара.Ранее Лариса Долина обратилась к россиянам с одним новогодним желанием.