В Госдуме рассказали о новых дорожных знаках с 2026 года
С 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, согласно обновленному ГОСТу, пишет ТАСС.
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев сообщил, что изменения направлены на снижение аварийности и улучшение безопасности.
Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия». Его установят в местах, где невозможно разместить традиционный горизонтальный аналог. Такой подход повысит видимость и поможет водителям лучше ориентироваться на дороге.
Также введут знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Это поможет сохранить автомобили и сделает поездки более комфортными. Водители смогут заранее узнать о необходимости снизить скорость.
Кроме того, знак «Глухие пешеходы» (табличка 8.15.1) предупредит автомобилистов о наличии участников дорожного движения с ограничениями по слуху. Ранее существовал только знак для слепых пешеходов, и теперь слабослышащие граждане получат такое же внимание. Федяев отметил, что эксперименты с новым знаком продолжаются уже почти десять лет. Эти изменения обещают сделать дороги безопаснее для всех участников движения.
