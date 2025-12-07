В Telegram появилась новая функция

Достижения.рф

Функция авторизации через ключ доступа появилась в Telegram
Фото: istockphoto / Urupong

Пользователи Telegram смогу входить в свои аккаунты по ключу доступа (Passkey). Способ избавляет от необходимости вводить пароли и получать SMS‑коды для подтверждения.



Как сообщает РБК, технология предполагает хранение цифрового ключа в менеджерах паролей. Для подключения функцию нужно активировать в разделе «Конфиденциальность» в настройках приложения. Кроме того, необходимо подтвердить личность с помощью сканирования лица (Face ID), отпечатком пальца (Touch ID) или кодом‑паролем.

После настройки ключ входа сохраняется на устройстве пользователя. В дальнейшем это позволяет авторизоваться в аккаунте без дополнительных подтверждений через SMS — достаточно использовать выбранный метод биометрической верификации или код‑пароль.

