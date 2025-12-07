В Telegram появилась новая функция

07 декабря 2025, 23:32

Функция авторизации через ключ доступа появилась в Telegram

Фото: istockphoto / Urupong

Пользователи Telegram смогу входить в свои аккаунты по ключу доступа (Passkey). Способ избавляет от необходимости вводить пароли и получать SMS‑коды для подтверждения.