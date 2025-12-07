В Telegram появилась новая функция
Пользователи Telegram смогу входить в свои аккаунты по ключу доступа (Passkey). Способ избавляет от необходимости вводить пароли и получать SMS‑коды для подтверждения.
Как сообщает РБК, технология предполагает хранение цифрового ключа в менеджерах паролей. Для подключения функцию нужно активировать в разделе «Конфиденциальность» в настройках приложения. Кроме того, необходимо подтвердить личность с помощью сканирования лица (Face ID), отпечатком пальца (Touch ID) или кодом‑паролем.
После настройки ключ входа сохраняется на устройстве пользователя. В дальнейшем это позволяет авторизоваться в аккаунте без дополнительных подтверждений через SMS — достаточно использовать выбранный метод биометрической верификации или код‑пароль.
