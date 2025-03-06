В Госдуме рассказали о новых схемах обмана с использованием WhatsApp* и Telegram

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Мошенники активно используют мессенджеры для всё новых и новых схем обмана доверчивых либо не очень подготовленных технически россиян. Основными приложениями, используемыми для жульнических схем, являются популярные WhatsApp* и Telegram.
Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Например, в Telegram аферистами активно используется фишинг через фальшивые страницы ввода, такая схема часто используется для кражи аккаунтов. Злоумышленники маскируют ссылку под ресурс, который на первый взгляд кажется вполне легитимным. Это может быть, например, некий сайт якобы «для восстановления аккаунта» или псевдо-официальная страница Telegram для улучшения безопасности. Пройдя по таким ссылкам, пользователь дезавуирует личные данные своего профиля.
Еще одна мошенническая схема — предложение «сдать в аренду» аккаунты в Telegram, WhatsApp* и других популярных сервисах. Людям предлагается лёгкий заработок за временное использование страницы для «деловых» нужд. Немкин предупредил, что отвечать за преступные действия, которые будут совершены с таких аккаунтов, с высокой долей вероятности придется их владельцам.
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Например, в Telegram аферистами активно используется фишинг через фальшивые страницы ввода, такая схема часто используется для кражи аккаунтов. Злоумышленники маскируют ссылку под ресурс, который на первый взгляд кажется вполне легитимным. Это может быть, например, некий сайт якобы «для восстановления аккаунта» или псевдо-официальная страница Telegram для улучшения безопасности. Пройдя по таким ссылкам, пользователь дезавуирует личные данные своего профиля.
Еще одна мошенническая схема — предложение «сдать в аренду» аккаунты в Telegram, WhatsApp* и других популярных сервисах. Людям предлагается лёгкий заработок за временное использование страницы для «деловых» нужд. Немкин предупредил, что отвечать за преступные действия, которые будут совершены с таких аккаунтов, с высокой долей вероятности придется их владельцам.
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Александр Бойцов