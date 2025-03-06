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В Госдуме рассказали о новых схемах обмана с использованием WhatsApp* и Telegram

Фото: istockphoto/JuYochi

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники активно используют мессенджеры для всё новых и новых схем обмана доверчивых либо не очень подготовленных технически россиян. Основными приложениями, используемыми для жульнических схем, являются популярные WhatsApp* и Telegram.
Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Например, в Telegram аферистами активно используется фишинг через фальшивые страницы ввода, такая схема часто используется для кражи аккаунтов. Злоумышленники маскируют ссылку под ресурс, который на первый взгляд кажется вполне легитимным. Это может быть, например, некий сайт якобы «для восстановления аккаунта» или псевдо-официальная страница Telegram для улучшения безопасности. Пройдя по таким ссылкам, пользователь дезавуирует личные данные своего профиля.

Еще одна мошенническая схема — предложение «сдать в аренду» аккаунты в Telegram, WhatsApp* и других популярных сервисах. Людям предлагается лёгкий заработок за временное использование страницы для «деловых» нужд. Немкин предупредил, что отвечать за преступные действия, которые будут совершены с таких аккаунтов, с высокой долей вероятности придется их владельцам.

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Мошенники придумали новую схему для обмана россиян
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Диетолог раскрыла, как продукты питания влияют на характер и эмоции человека
Диетолог Королева: сладкое и соленое делают человека несдержанным в эмоциях
06 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/Anton Skripachev

Великий пост — это важный период в жизни христиан. В это время люди соблюдают диету, однако Святые Отцы уверяют, что важнее — очистить сердце. Как тело связано с внутренними ощущениями?
Диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что Великий пост — это не просто ограничения себя в белке и других источниках питания, но и духовное очищение.

«Это управление собственными здоровьем и сознанием. То есть нужно упразднить гнев, быть более терпимым. А диета здесь тоже имеет значение, потому как пресыщение некоторыми продуктами питания — сладким, солёным, острым — делают человека несдержанным. Ещё сдержанностью управляют алкогольные напитки», — объяснила эксперт.

Она порекомендовала тем, кто решил пройти «достойный путь поста», выбрать те продукты, которые будут поддерживать работоспособность, здоровье и энергию.

«Пресыщение в питании меняет характер человека: формирует агрессию, депрессивное состояние. Отказавшись от некоторых продуктов, человек учится управлять собственными эмоциями и привычками», — сказала Королева.

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Названы города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье
Самые высокие цены на вторичное жилье установились в Москве, Петербурге и Казани
06 марта 2025, 16:59

Фото: iStock/yavorskiy

Городами-миллионниками с самыми высокими ценами на вторичное жилье стали Москва, Санкт-Петербург, Казнь, Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Яндекс Недвижимости».
При этом Казань, как отмечается, заняла первое место по увеличению цен на вторичном рынке недвижимости — 1,9% роста за февраль. Вместо со столицей Татарстана в тройке лидеров оказались Воронеж и Челябинск — 1,5% и 1,3% роста соответственно.
«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами», — поделился с изданием коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
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Риелтор раскрыл три важных секрета о покупке квартиры в 2025 году
Риелтор Сырцов: не стоит брать квартиру в рассрочку с переходом в ипотеку на год
06 марта 2025, 16:41

Фото: iStock/Rawpixel

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поделился тремя важными советами, которые помогут россиянам при покупке квартиры в 2025 году. Первый — не брать жилье в рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года ставки по ипотеке, скорее всего, все еще будут держаться на довольно высоком уровне.
«Во-вторых, не стоит покупать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт. Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, в-третьих, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения, так как власти Москвы сейчас ведут активную борьбу с данным форматом недвижимости», — посоветовал риелтор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время карьерный консультант Ильгиз Валинуров усомнился в сообщениях о том, что сдавать жилье в аренду оказалось в 6 раз выгоднее, чем вести бизнес — почти 33%-ный рост доходов рантье против 5,3% у обычных предпринимателей. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что при высокой доходности сдачи жилья в аренду не стоит забывать высоком пороге входа, долгом сроке окупаемости и дополнительных расходах, которые могут существенно снизить прибыльность.
«Рост доходов рантье связан с ростом цен на жилье и аренду, это непреодолимая сила. Но давайте относиться к этому по-простому: бизнес по сдаче жилья в аренду — это тоже бизнес. Есть предприниматели, которые специально покупают жилье в ипотеку, делают ремонты и создают управляющие компании под это», — поделился консультант.
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#опасность
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Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков
06 марта 2025, 16:36

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков. Канал сайта на этой платформе существует с лета 2021 года.
Как рассказала главный редактор Ольга Сабурова, следующей целью редакции является Пирамидка, которую вручают за один миллион подписчиков.
«Все это время мы предлагаем контент, отвечающий запросам и ожиданиям широкой аудитории. Это новости, статьи, фото и видео на самые интересные темы. 2024-й — год нашего триумфа. Рекорды по просмотрам, приросту читателей и подписчиков», — поделилась Сабурова, поблагодарив аудиторию и всех, кто поддерживает канал.
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Демоны внутри: Психиатр объяснил, как зарубежные игрушки влияют на психику российских детей
Психиатр Федорович: одна игрушка не может влиять на психику ребенка
06 марта 2025, 15:54

Фото: iStock/Edgar

Зарубежные игрушки навязывают российским детям неправильные ценности, об этом заявила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. <...> У нас продаётся огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растёт ребёнок, а потом мы удивляемся числу детских суицидов», — пояснила она.

Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между игрушками и детскими суицидами есть, однако она не совсем прямая.

«Нужно зайти чуть шире: это целая индустрия. Сначала появляется какая-то игра, приложение, потом появляется мультик, потом игрушка и так далее. То есть это продвижение какой-то идеи, какого-то тренда», — пояснил эксперт.

По его словам, на психику ребенка влияет не одна игрушка, а совокупность.

«Что-то одно повлиять не может. А вот если это комплексный подход: сначала игрушка, потом карнавальные костюмы, потом сайты или ресурсы и так далее. Нельзя говорить, что отдельно взятая игрушка на что-то повлияла. Но говорить о том, что есть некий подход, идея формирования соответствующего депрессивного влияния на детей — однозначно да», — прокомментировал психиатр.

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