Школьников и их родителей предупредили о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Мошенники начали использовать регистрацию на единый госэкзамен как способ добраться до личных данных россиян, предупреждение об этом выпустили специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школьнику поступает звонок якобы от сотрудника «Госуслуг» с информацией о том, что регистрация абонента на ЕГЭ аннулирована и что её необходимо срочно восстановить. Но сделать это можно только через родительские аккаунту на «Госуслугах». Затем мошенник говорит, что уже выслал код для новой регистрации, однако в реальности на телефон приходит пароль для входа в аккаунт на «Госуслугах», куда пытаются проникнуть мошенники», — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что в разговоре должна насторожить фраза «Вход на сайт «Госуслуги», а также то, что разговор происходит в спешке — мошенники, как правило, торопят жертву, чтобы увеличить её тревожность и не дать времени трезво оценить ситуацию. И третий тревожный сигнал — просьба назвать код из СМС-сообщения, поступившего во время разговора.
Для уточнения информации по регистрации на ЕГЭ можно позвонить на горячую линию Рособрнадзора по телефону: 8-495-198-93-38.
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