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Школьников и их родителей предупредили о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

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Мошенники начали использовать регистрацию на единый госэкзамен как способ добраться до личных данных россиян, предупреждение об этом выпустили специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школьнику поступает звонок якобы от сотрудника «Госуслуг» с информацией о том, что регистрация абонента на ЕГЭ аннулирована и что её необходимо срочно восстановить. Но сделать это можно только через родительские аккаунту на «Госуслугах». Затем мошенник говорит, что уже выслал код для новой регистрации, однако в реальности на телефон приходит пароль для входа в аккаунт на «Госуслугах», куда пытаются проникнуть мошенники», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в разговоре должна насторожить фраза «Вход на сайт «Госуслуги», а также то, что разговор происходит в спешке — мошенники, как правило, торопят жертву, чтобы увеличить её тревожность и не дать времени трезво оценить ситуацию. И третий тревожный сигнал — просьба назвать код из СМС-сообщения, поступившего во время разговора.

Для уточнения информации по регистрации на ЕГЭ можно позвонить на горячую линию Рособрнадзора по телефону: 8-495-198-93-38.

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#гурб
#егэ
#мошенники
#мошенничество
Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу
06 марта 2025, 15:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В состав сборной России, которая будет представлять страну на чемпионате мира по боксу, вошли три спортсменки из Московской области — Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова и Елена Бабичева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе национальной сборной выступят представительница Королёва Елена Бабичева (весовая категория 63 килограмма), Людмила Воронцова из Химок (весовая категория 57 килограммов) и спортсменка из округа Домодедово Юлия Чумгалакова (весовая категория 48 килограммов)», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Людмилу Воронцову назначили капитаном российской сборной.

Чемпионат мира по боксу среди женщин будет проходить в Сербии — в городе Ниш — с 8 по 16 марта. Участницам предстоит соревноваться в 12 весовых категориях.

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#чемпионат мира
#московская область
#подмосковье
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Газопроводы по соцпрограммам строят более чем в 130 сёлах и СНТ Подмосковья
06 марта 2025, 14:30

Фото: пресс-служба правительства МО

Строительство газопроводов в рамках президентской программы «Социальная газификация» и программы губернатора Московской области «Новая газификация» в настоящее время ведётся более чем в 130 населённых пунктах Подмосковья, а дальнейших планах по реализации этих программ рассказал глава региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила обеспечить перемены для уже более 320 тысяч Московской области. У нас самый большой объём в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача – вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также напомнил, что по решению президента программа соцгазификации охватила и СНТ.

«К 2030 году нам предстоит газифицировать почти тысячу садовых товариществ. И первые 70 планируем обеспечить газом уже в этом году», — добавил Андрей Воробьёв.
По президентской программе в Московской области с начала текущего года газифицировали около 3 тысяч домовладений. Всего до конца года магистральным газом должны обеспечить свыше 18 тысяч домов. А в годовую программу «Новая газификация» включены 70 населённых пунктов, где проживают 9,3 тыс. человек.

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#газификация
#газоснабжение
#андрей воробьёв
#социальная газификация
#московская область
#подмосковье
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В Реутове тысяча женщин получила букеты от главы округа в преддверии 8 Марта
06 марта 2025, 13:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню, состоялось в Реутове, в нём приняли участие около тысячи женщин разных профессий. С предстоящим праздником участниц собрания поздравил глава округа Реутов Филипп Науменко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Этот праздник традиционно отмечается в России с теплотой, красотой и заботой. Он символизирует неоценимый вклад женщин в развитие страны», — сказал Филипп Науменко.
В ходе мероприятия состоялось вручение наград. Например, юбилейная медаль к 80-летию Победы была вручена жительнице блокадного Ленинграда, ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Константиновне Шелего. Наградами были отмечены также женщины, несущие службу в российской армии и помогающие бойцам в тылу.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Для собравшихся также выступили музыканты Дивизии имени Дзержинского и группа Per4men. Кроме того, все участницы встречи получили от главы округа букеты тюльпанов.

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#реутов
#8 марта
#филипп науменко
#праздник
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В Малых Вязёмах снесли заброшенное кафе-самострой
06 марта 2025, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенное здание кафе, построенное без разрешительных документов, снесли в деревне Малые Вязёмы Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное нежилое здание площадью около 70 квадратных метров находилось на 42-м километре Можайского шоссе, рядом с остановкой общественного транспорта «Фабрика». Здание незаконно возвёл арендатор муниципального участка. Первоначально оно использовалось как кафе, но потом его перестали эксплуатировать. Постройка стояла заброшенной и со временем стала разрушаться», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Одинцовский суд признал постройку самовольной и подлежащей сносу, договор аренды участка был расторгнут, и в январе текущего года заброшенное кафе снесли. В настоящее время территория полностью освобождена от здания и очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать этот участок, администрация округа ещё не приняла.

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#одинцовский городской округ
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Реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове начнётся во II квартале
06 марта 2025, 13:27

Фото: istockphoto.com/Aviavlad

Мост через канал им. Москвы начнут реконструировать в подмосковном Дмитрове во втором квартале текущего года, в настоящее время ведётся поиск подрядчика на проведение строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В рамках реконструкции взамен старого будет построен новый Рогачёвский мост, а также демонтирован старый и построен новый путепровод через железную дорогу Савёловского направления», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Всего будет реконструирован участок общей протяжённостью 3,3 км. Завершить реконструкцию должны в четвёртом квартале 2027 года.

В результате у водителей появится удобный выезд на Дмитровское шоссе как в сторону столицы, так и в сторону области, а также улучшится транспортная ситуация в восточной и западной частях Дмитрова.

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#дмитров
#реконструкция
#мост
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