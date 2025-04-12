В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме с домофонами

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Мошенники начали использовать новую схему обмана, согласно которой они представляются сотрудниками управляющей компании и под предлогом замены комбинации домофона выманивают код из смс-сообщения. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, на самом деле подобные процедуры согласовываются предварительно и сообщаются через объявления на подъездах.
«Все ключевые действия, связанные с доступом к подъезду, обычно производятся централизованно, без необходимости участия каждого жильца. Если информация о замене кода домофона поступила неожиданно, без каких-либо уведомлений или подтверждений от проверенных источников, — это повод насторожиться», — поделился парламентарий в беседе с RT.В то же время в МВД РФ сообщили, что мошенники начали создавать точные копии сайтов, на которых предлагают купить страховой полис ОСАГО. Как передает «Сiбдепо» со ссылкой на РИА Новости, аферисты пользуются доменами, в которых указано слово «osago» или просто копируют их у известных страховых компаний. Основная задача злоумышленников — получить данные банковской карты своей жертвы.
«Мошенники предлагают пользователям заполнить анкету для расчета примерной стоимости полиса. В ней просят ввести имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После гражданам дают возможность оформить электронный полис ОСАГО, для чего требуется ввести данные банковской карты», — говорится в материале.Читайте также:
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