В Забайкалье ФСБ задержала банду хакеров, оформлявших кредиты на участников СВО

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В Забайкальском крае сотрудники ФСБ при помощи коллег из МВД задержали банду хакеров, взламывавших аккаунты на сервисе «Госуслуги» и личные кабинеты в онлайн-банках. Затем злоумышленники оформляли кредиты на граждан без их ведома.
Как рассказали изданию «Лента.ру» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, хорошо технически подкованные и оснащённые мошенники от имени ничего не подозревающих добропорядочных людей оформляли договоры кредитования и брали займы в микрофинансовых организациях. Затем средства выводились при помощи цепочки подставных счетов и электронных кошельков. Среди пострадавших от хакеров-жуликов было много участников спецоперации, которые вполне могут считать свои деньги по-настоящему кровными, в полном смысле этого слова.
В домах задержанных преступников уже произведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли телефоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, множество сим-карт, банковские карты и портативные носители информации. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб потерпевшим предварительно оценивается в сумму более трёх миллионов рублей.
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Александр Бойцов