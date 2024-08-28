В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов

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С 1 сентября вступает в силу новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Для водителей предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, а для должностных лиц — до 30 000 рублей. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет РИА Новости.
Кроме того, депутат отметил, что ранее был принят закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забывают свою социальную карту.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который устанавливает административные штрафы в размере до 30 000 рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.
Соответствующий закон предусматривает установление административной ответственности в случае принудительной высадки из трамвая, автобуса или троллейбуса инвалида I группы, который едет без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.
До этого депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 000 рублей в месяц. Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов.
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Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который устанавливает административные штрафы в размере до 30 000 рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.
Соответствующий закон предусматривает установление административной ответственности в случае принудительной высадки из трамвая, автобуса или троллейбуса инвалида I группы, который едет без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.
До этого депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 000 рублей в месяц. Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов.
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Дарья Осипова