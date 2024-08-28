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Фигуранты дела о поставке бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей

28 августа 2024, 07:29
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов получили от МО РФ не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом информирует РИА Новости.
До этого сообщалось, что Басманный районный суд арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие утверждает, что сотрудниками ГК «Пикет» было совершено хищение денежных средств, которые Минобороны РФ выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Отмечается, что было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.



«В результате своих действий путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее было объявлено, что обвиняемые использовали деньги государственного контракта для приобретения долей в пяти компаниях и недвижимости.

По данным агентства, общество с ограниченной ответственностью «ГК «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра, а также тремя земельными участками. Помимо этого, у компании имеются денежные средства на 22 банковских счетах.

Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Земле началась магнитная буря класса G2
Синоптик Леус: на Земле началась средняя магнитная буря класса G2
28 августа 2024, 08:40

Фото: istockphoto/murat4art

Ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду на Земле началась магнитная буря средней интенсивности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Фактически после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 — это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь», — рассказал специалист.

По его словам, она будет недолгой и не станет усиливаться по интенсивности.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Уровни магнитных бурь классифицируются по пятибалльной шкале, где каждый уровень соответствует определённой интенсивности геомагнитного возмущения.

Ранее врач-терапевт, диетолог Устинова Елена Александровна рассказала, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы во время магнитных бурь.

До этого завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев заявлял, что вспышки на Солнце имеют свою периодичность, которая составляет 11 лет.

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Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки беспилотников
28 августа 2024, 08:20

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу с утра среды, 28 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
Уточняется, что аэропорт приостановил работу с 07:00 мск. По предварительным данным, ограничение работы воздушной гавани связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры по обеспечению безопасности полетов, что является их главным приоритетом. Другие подробности на данный момент не разглашаются.

Предыдущее ограничение работы международного аэропорта Казани произошло 10 июня текущего года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
#росавиация
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В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов
28 августа 2024, 07:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 сентября вступает в силу новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов. Для водителей предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, а для должностных лиц — до 30 000 рублей. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, пишет РИА Новости.
Кроме того, депутат отметил, что ранее был принят закон, запрещающий высаживать инвалидов I группы, если они едут без сопровождения или забывают свою социальную карту.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, который устанавливает административные штрафы в размере до 30 000 рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.

Соответствующий закон предусматривает установление административной ответственности в случае принудительной высадки из трамвая, автобуса или троллейбуса инвалида I группы, который едет без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.

До этого депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 000 рублей в месяц. Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов.

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В России отмечают Успение Богородицы
28 августа 2024, 07:28

Фото: iStock/sedmak

Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников.
Как гласит легенда, перед смертью Богородица проживала в Иерусалиме и часто приходила на Голгофу, где был распят её Сын. Во время одной из молитв там к ней явился архангел Гавриил и сообщил, что вскоре Спаситель заберёт её в Царствие Небесное. В доказательство своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева.

Когда пришло время умирать Богородице, все апостолы, кроме Фомы, собрались в Иерусалиме. Они принесли её тело в Гефсиманский сад, где много лет назад умерла её мать, праведная Анна. Во время похорон к апостолам явился сам Иисус Христос и забрал душу матери в Царство Небесное.

Через три дня в город приехал апостол Фома. Другие ученики рассказали ему о том, что видели, и он попросил убрать камень от гробницы, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то увидели, что тела нет. Господь воскресил Богородицу и забрал её в Рай.

Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь
Успение Пресвятой Богородицы: Что нужно сделать 28 августа, чтобы не навлечь болезнь

Праздник Успения Богородицы является одним из двенадцати самых важных для христиан, но в первые века этот праздник не отмечали.

Богослужебная жизнь развивалась на протяжении долгого времени, и не сразу удалось выработать определенную форму почитания. Поэтому праздник Успения стал общецерковным только спустя некоторое время. Но Богоматерь всегда была почитаема.

В день торжества не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, однако повседневный бытовой труд считается уместным. В праздник Успения верующие обычно посещают храм, молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. После службы они собираются за общим столом.

Этот день не является постным, но если он приходится на среду или пятницу, то из скоромной пищи дозволяется употреблять только рыбу и немного вина.

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В Госдуме захотели увеличить отпуск некоторым россиянам
В Госдуме хотят увеличить отпуск представителям стрессовых профессий
28 августа 2024, 04:59

Фото: istock/FTiare

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает предоставление дополнительного отпуска для работников стрессовых профессий. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Проект предусматривает добавление дополнительных дней отпуска для тех, чья работа связана с высоким уровнем стресса, чтобы улучшить условия труда и поддержать психическое здоровье работников. Законопроект направлен на то, чтобы обеспечить более качественный отдых и снизить риск профессионального выгорания среди таких специалистов. Об этом сообщает ОТА Новости.

Ожидается, что документ будет рассмотрен в ближайшее время, и его принятие может привести к изменениям в трудовом законодательстве, касающимся отпуска и трудовых условий.

Ранее сообщалось, что общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

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«Страна может просто треснуть»: Медведев о миграционной политике в России
Медведев: страна «треснет» без миграционной политики
27 августа 2024, 23:47

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Он подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может привести к серьёзным последствиям для страны, вплоть до её разрушения.

«У нас в этой сфере тоже очень много проблем. Другой вопрос, что, действительно, те страны, которые вы упомянули, в полной мере показали, что вообще может произойти со страной: если этим не заниматься в угоду каким-то либеральным ценностям, страна может просто треснуть», — отметил Медведев в ходе обсуждения миграционной политики.

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что в России необходимо обеспечить разнообразие трудовых ресурсов, но при этом мигранты должны соблюдать российские законы и традиции.

«Все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки», — добавил Медведев.

Таким образом, по мнению Медведева, важнейшей задачей является создание условий, при которых мигранты будут интегрироваться в общество, не нарушая его устоев, что требует комплексного подхода и чёткой государственной политики.

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#рф
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Более 70 подмосковных парков приглашают отпраздновать День знаний
27 августа 2024, 20:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского городского округа 1 сентября покажут спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках Пушкинского театрального фестиваля.

В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово в тот же день организуют игровую программу с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Состоятся также праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.

В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне пройдут торжественная линейка и концертная программа. Для посетителей организуют интерактивное шоу «Дорога знаний», дискотеку, тематическую зону «Компьютерный класс» и гастромаркет «Школьный буфет».

В Раменском городском парке 1 сентября пройдут обзорная историческая экскурсия, детская анимация и викторина на знание школьной программы.

2 сентября там же желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования. Завершится праздник анимационной программой.

В парке «Сестрорецкий» в Клину также 2 сентября состоится презентация кружков и секций. Посетители смогут присоединиться к мастер-классам по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, созданию народных игрушек.

В Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки в это же день более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, мини-квестах и химическом шоу.

Ранее сообщалось, что хотя торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, праздничная программа для школьников стартует уже в воскресенье.

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#московская область
#подмосковье
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Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Ректор ЕМУ Клименко официально выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию
27 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко написал в своем Telegram-канале, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.
По словам Клименко, Дуров достоин данной премии. Он отметил, что представление поддержали представители некоторых высших учебных заведений и общественных организаций из стран Азии и Африки.

Клименко подчеркнул, что пригласил Дурова на Дубайский инвестиционный форум БРИКС в качестве спикера. Уточняется, что ему будет предоставлена возможность принять участие в форуме в формате онлайн, если он продолжит находиться под арестом во Франции.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#задержание
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Девушка Павла Дурова называла себя Белоснежкой и росла в скромной однушке
27 августа 2024, 19:28

Фото: соцсети Павла Дурова

Юлия Вавилова, возлюбленная Павла Дурова, выросла в однокомнатной квартире в Северном Чертаново и называла себя Белоснежкой. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».
Уточняется, что 24-летняя Вавилова проживала в панельном доме недалеко от Битцевского леса. Она часто называла себя Белоснежкой из-за своей любви к животным.

По словам соседа по дому, 9 лет назад Екатерина Вавилова, мать возлюбленной Дурова, выставила квартиру в спальном районе на продажу, после чего переехала на Нагатинскую набережную. Другая соседка сообщила, что Юлия Вавилова уехала за границу и не планирует возвращаться домой.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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