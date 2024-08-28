Фигуранты дела о поставке бронежилетов получили от Минобороны 2,4 млрд рублей

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Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов получили от МО РФ не менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом информирует РИА Новости.
До этого сообщалось, что Басманный районный суд арестовал гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие утверждает, что сотрудниками ГК «Пикет» было совершено хищение денежных средств, которые Минобороны РФ выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Отмечается, что было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Ранее было объявлено, что обвиняемые использовали деньги государственного контракта для приобретения долей в пяти компаниях и недвижимости.
По данным агентства, общество с ограниченной ответственностью «ГК «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра, а также тремя земельными участками. Помимо этого, у компании имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Следствие утверждает, что сотрудниками ГК «Пикет» было совершено хищение денежных средств, которые Минобороны РФ выделило для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Отмечается, что было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
«В результате своих действий путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее было объявлено, что обвиняемые использовали деньги государственного контракта для приобретения долей в пяти компаниях и недвижимости.
По данным агентства, общество с ограниченной ответственностью «ГК «Пикет» владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99% доли), нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра, а также тремя земельными участками. Помимо этого, у компании имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова