В Госдуме рассказали о процессе замены автомобилей на отечественные

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Госдума получила 33 отечественных автомобиля. Их предоставили взамен иномарок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.
Глава комитета Думы по контролю Олег Морозов отметил, что переход на отечественные автомобили происходит постепенно.
При этом глава думского комитета по труду Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что в российских регионах депутаты уже перешли на автомобили отечественного производства. По его словам, находясь в командировке в Нарьян-Маре, он передвигается на «Соболе». По его словам, в закрепленном за депутатом регионе ему предоставляет средство передвижения местные власти, после этого Госдума компенсирует затраты.
Таким образом, он отметил, что будет ездить на том, что ему предоставили.
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«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются "Ладами". Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», — рассказал Морозов.
Таким образом, он отметил, что будет ездить на том, что ему предоставили.
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Элина Позднякова