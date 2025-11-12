В 2026 году в Подмосковье повысят зарплаты учителям и воспитателям

12 ноября 2025, 15:47

оригинал Фото: Медиасток РФ

В Московской области в следующем году увеличат фонд оплаты труда работников сферы образования. Об этом сообщила министр образования региона Ингрид Пильдес в ходе публичных слушаний проекта бюджета в Московской областной Думе.





По словам министра, в 2026 году фонд оплаты труда воспитателей вырастет на 5%, а педагогов школ — на 12%.



В Подмосковье продолжают поэтапное повышение оплаты труда педагогов. Это решение позволит укрепить кадровый состав и повысить престиж профессии учителя.



​Фото: Медиасток РФ

С 1 сентября 2025 года нормативы оплаты труда уже были увеличены в среднем на 13%. В регионе делают ставку на молодых и талантливых педагогов, особенно тех, кто преподаёт ключевые предметы — математику, физику, химию, биологию, русский язык и литературу.





«Мы также предлагаем нашим кандидатам и учителям меры поддержки, среди которых: ежемесячная компенсация аренды жилья, соципотека, пособие молодым специалистам. Так, за прошлый год мы привлекли в подмосковные школы 2 300 педагогов, 1 900 из них — из других регионов.», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.