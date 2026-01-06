В Госдуме рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников
Владельцам жилых домов, расположенных в садоводческих товариществах, могут установить льготные тарифы на электроэнергию. Об этом RG.RU сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
В Государственную думу внесен законопроект, который предполагает введение льготного тарифа на федеральном уровне для владельцев зарегистрированных жилых домов в садоводческих товариществах, подчеркнул он.
По словам Чаплина, инициатива предусматривает применение понижающего коэффициента 0,7 к текущему тарифу. Это должно значительно снизить расходы для семей. Такая мера уравняет условия для владельцев домов в садоводческих товариществах и жителей населённых пунктов, добавил депутат.
