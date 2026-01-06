В Госдуме рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников

06 января 2026, 18:27

Депутат Чаплин: У дачников может появиться льготный тариф на электроэнергию

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Владельцам жилых домов, расположенных в садоводческих товариществах, могут установить льготные тарифы на электроэнергию. Об этом RG.RU сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.