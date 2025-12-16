Россиянам рассказали, кому следует снять деньги с накопительных счетов
В условиях снижения ставок по банковским продуктам россиянам стоит перенести средства с накопительных счетов на вклады. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил финансовый эксперт Илья Васильков.
Вкладчикам предстоит решить, сохранить ли высокую доходность или оставить себе возможность манёвра, даже если ставки по депозитам начнут снижаться. Этот выбор зависит от двух ключевых факторов: временного горизонта использования средств и готовности отказаться от доступа к ним.
Эксперт указал, что если деньги не понадобятся в ближайшие месяцы, перевод части или всей суммы с накопительного счёта на срочный вклад может оказаться выгодным. Накопительные счета удобны своей доступностью, однако банки, реагируя на изменения в ключевой ставке, корректируют их быстрее всего.
Учитывая, что банки уже начали снижать доходность по накопительным счетам, рекомендуется зафиксировать текущие 15–16% по вкладам сроком от 6 до 12 месяцев. Это позволит гарантировать высокую ставку на сегодняшний день и защитить доходность от дальнейших снижений.
Читайте также: