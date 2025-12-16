Россиянам рассказали, кому следует снять деньги с накопительных счетов

16 декабря 2025, 17:19

Финансист Васильков: стоит перенести средства с накопительного счета на вклад

Фото: iStock/Vera Akulenok

В условиях снижения ставок по банковским продуктам россиянам стоит перенести средства с накопительных счетов на вклады. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил финансовый эксперт Илья Васильков.