В российских словарях появился новый термин

16 декабря 2025, 04:54

Профессор Козловская: слово «лабубу» пополнило российские справочники

Фото: iStock/Octavio Parra

Слово «лабубу» официально включили в российские словари неологизмов, однако его родовая норма пока не закрепилась. Об этом ТАСС сообщила профессор и заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.