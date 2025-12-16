В российских словарях появился новый термин
Слово «лабубу» официально включили в российские словари неологизмов, однако его родовая норма пока не закрепилась. Об этом ТАСС сообщила профессор и заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская.
По словам эксперта, впервые слово «лабубу» зафиксировали в русской речи в 2024 году. Оно вошло в очередной выпуск неологического ежегодника, изданного Институтом лингвистических исследований.
Кроме того, термин представлен в электронном ресурсе «Неолекс», где можно узнать о его значении и происхождении. Филолог уточнила, что сейчас лингвисты относят «лабубу» к словам с неустоявшимся ударением. Также пока нет закреплённой родовой принадлежности: в речи оно употребляется и в мужском, и в женском роде.
Козловская добавила, что слово восходит к имени персонажа комикса «Монстры». Героя по имени Лабубу создал в 2015 году гонконгский художник Касинг Лунг. Игрушка быстро завоевала популярность в России, а название персонажа стало часто употребляемым в речи.
