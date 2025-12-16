Особняк из культового фильма «Один дома» вернётся к экранному образу
Особняк из фильма «Один дома» ждёт преображение. Зданию вернут первоначальный облик, который запомнился зрителям картины, передает New York Post.
Речь идёт о доме в пригороде Чикаго. Новый собственник, отдавший за недвижимость 5,5 млн долларов, намерен возродить ту самую атмосферу тепла и уюта, полюбившуюся миллионам. При этом точные сроки проведения работ пока не разглашаются.
Ранее обновлённый интерьер дома вызвал шквал критики среди поклонников фильма. Многие сравнивали его со «стерильным врачебным кабинетом». Теперь же знаковое место вновь обретёт свой кинематографический облик.
