В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта
С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы в России больше не смогут взимать плату за подписку, если пользователь отвязал свою банковскую карту или прекратил ее использование для оплаты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).
По его словам, интернет-платформы должны заранее информировать клиентов о предстоящем списании средств. С 1 марта 2026 года вступит в силу федеральный закон № 376-ФЗ, который окончательно запрещает скрытые и навязанные подписки в России.
Он подчеркнул, что закон охватывает различные виды цифровых подписок, включая онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, облачные хранилища, образовательные ресурсы и приложения с автоматическим продлением. Все сервисы, работающие по модели подписки и автоматически списывающие деньги, обязаны соблюдать новые правила.
Кроме того, теперь платформы обязаны предоставить пользователям простой и понятный способ отказаться от подписки и удалить платежные данные онлайн. Это должно быть доступно в личном кабинете, без необходимости связываться с оператором, заключил Гусев.
