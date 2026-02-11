В Госдуме рассказали о запрете скрытых списаний за подписки с 1 марта

11 февраля 2026, 10:26

РИА Новости: онлайн-сервисы не смогут списывать деньги за подписку без согласия

Фото: iStock/Pinkypills

С 1 марта 2026 года онлайн-сервисы в России больше не смогут взимать плату за подписку, если пользователь отвязал свою банковскую карту или прекратил ее использование для оплаты. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).