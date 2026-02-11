Достижения.рф

В Подмосковье рассказали, как рассчитывают взносы на капитальный ремонт

Собственники квартир в МКД Московской области ежемесячно платят взносы на капремонт. Эту обязанность установило жилищное законодательство. Собранные деньги формируют специальный фонд, из которого оплачивают ремонт общего имущества дома. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.



За счёт взносов ремонтируют и меняют лифты, крыши и фасады, обновляют инженерные системы — водоснабжение, газоснабжение, отопление, водоотведение и электроснабжение.

А еще специалисты приводят в порядок фундаменты и подвальные помещения. Плановое накопление средств помогает проводить работы вовремя и избегать крупных внезапных расходов.

Правительство Московской области установило минимальный размер взноса на 2026 год — 22 рубля в месяц за один м² общей площади помещения.

Рассчитать ежемесячный платёж можно самостоятельно. Для этого нужно знать площадь квартиры и действующий тариф. Сумму считают по простой формуле: тариф за квадратный метр умножают на площадь помещения.

