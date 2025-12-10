В Госдуме раскрыли, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

10 декабря 2025, 03:44

Говырин: Летчикам и работникам угольной промышленности увеличат надбавку к пенсии

Фото: iStock/alexkich

В 2026 году ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают четыре раза для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.





Он объяснил, что эта доплата положена летчикам и угольщикам за работу во вредных, опасных и напряженных условиях.





«Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — уточнил Говырин.