Выплаты и льготы для бойцов СВО: контракт с Минобороны РФ, как подать заявку

Видео: Минобороны РФ
Для военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны РФ, предусмотрены государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Дополнительно полагается единовременная региональная выплата, социальная поддержка для военных и их семей.
Условия для контрактников в Подмосковье
Жителям Московской области, подписавшим контракт с Минобороны, единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Кроме того, предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 205 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности.
В Подмосковье контрактников обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки. Бойцам предоставляется лучшая доступная на сегодняшний день экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками.
Выплаты за награды
За получение наград для бойцов СВО предусмотрены отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов.
Сохранение рабочего места
Тем временем работодатели сохраняют за военнослужащим рабочее место на весь период прохождения им военной службы в зоне СВО. Период приостановления трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника и в стаж работы по специальности.
Выплаты по ранениям
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. Так, по новым правилам, за легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.
Статус ВБД
Отправляющиеся в зону СВО получают статус ветерана боевых действий, по которому также предоставляются различные льготы: бесплатный проезд в транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию трат на ЖКХ и капремонт и 50% скидку на транспортный налог.
Поддержка семей военнослужащих
Пока мужчины выполняют задачи спецоперации, государство заботится об их семьях. Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Членам семьи военнослужащих при необходимости оказывается психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.
При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, в том числе в период участия в спецоперации. Выплаты будут соответствовать прожиточному минимуму, установленному в РФ для детей.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
Читайте также:
Подмосковные участники СВО смогут получить выплату вместо участка земли
В «Единой России» предложили упрощённый порядок усыновления для участников СВО
В Подмосковье рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей
Элина Позднякова