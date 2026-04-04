Ветеринар предупредил об активности клещей на придомовых лужайках
На придомовых территориях в московских дворах активизировались клещи. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» ветеринарный врач Михаил Шеляков.
В Москве сейчас наблюдается большое количество клещей. Они встречаются не только в парках, но и в летних комплексах, где на первых этажах в холлах есть маленькие зимние садики. Иногда собаки забегают туда, отметил Шеляков.
Ветеринар подчеркнул, что, несмотря на обработку столичных парков, клещи всё ещё активны. Опасность может поджидать даже на придомовой лужайке, подытожил он.
Ранее ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова заявила, что клещи пробуждаются после зимнего сна, как только температура становится стабильно положительной и появляются первые проталины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
