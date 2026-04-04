Нарколог предупредил о трех грозящих алкоголизмом повседневных ритуалах
Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, какие безобидные на первый взгляд привычки ведут к алкоголизму. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач назвал самой коварной привычкой использование алкоголя для управления эмоциями и борьбы со стрессом. Мозг быстро привыкает к этому простому способу получения удовольствия, создавая прочную нейронную связь: проблема — алкоголь — облегчение. Постепенно человек увеличивает потребление спиртного, так как другие способы справляться со стрессом утрачиваются, объяснил Тюрин.
Нарколог подчеркнул, что опасно превращать алкоголь в неотъемлемую часть отдыха. По его мнению, если человек начинает регулярно пить во время просмотра сериала, за ужином или на встречах с друзьями, это становится ритуалом, и без алкоголя ему становится трудно расслабиться.
Врач также отметил, что употребление алкоголя из социальных соображений может быть опасным. Если человек пьет, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих или боится выглядеть белой вороной, у него теряется личная ответственность за принятие решения о выпивке. Алкоголь становится социальным маркером, а внутренний контроль ослабевает, что может привести к зависимости, добавил нарколог.
