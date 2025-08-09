В Госдуме высказались о планах Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

09 августа 2025, 12:29

Депутат Журова: планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ являются политическим шагом

Александр Овечкин (фото: Telegram @ovigr8official)

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова раскритиковала возможную высылку российских хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), назвав это политически мотивированным шагом со стороны администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.





Поводом для обсуждения стали сообщения о том, что Вашингтон якобы рассматривает вопрос о запрете российским спортсменам выступать в НХЛ, в том числе – звезде «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.





«Если это произойдёт, это будет чисто политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом. Овечкин стал легендой НХЛ, побил исторический рекорд – и теперь его хотят убрать только потому, что он россиянин», – отметила Журова.