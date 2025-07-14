В Госдуме задумали ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым готовит законопроект, обязывающий трудовых мигрантов предъявлять при въезде в Россию конкретные медицинские документы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся документ.
Согласно инициативе, мигранты должны будут предоставить медицинскую страховку, результаты анализов на отсутствие ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса и туберкулеза (сделанные не ранее чем за 10 суток до въезда), а также результаты теста на отсутствие наркотических и психотропных веществ (проведенного в течение 72 часов до въезда).
Авторы проекта, включая Нилова, считают, что эти меры снизят нагрузку на систему здравоохранения и предотвратят ввоз опасных заболеваний.
«Проектом федерального закона … предлагается расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности», — говорится в пояснительной записке к проекту.Нилов подчеркнул, что мигранты должны решать кадровые проблемы России, а не привозить свои, в том числе медицинские.
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