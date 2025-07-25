«Придется дырявить лицо»: Блогера Карину Кросс уличили во лжи про филлеры в лице и объяснили последствия решения судиться
Блогер Карина Кросс (Лазарьянц) оказалась в центре спора о филлерах, вызвавшего громкий скандал. Кросс заверила подписчиков, что полностью избавилась от филлеров в лице, но профессиональный косметолог указала на ложь блогера. Эксперт Марият Мухина поделилась с Общественной Службой Новостей мнением о том, какая из сторон говорит правду.
Стоит отметить, что ранее Карина оскорбилась на заявления о «ложном выведении филлеров» и выразила желание подать в суд за «клевету».
Марият Мухина поддержала свою коллегу-косметолога. Она объяснила, что в скулах и подбородке Карины явно остались филлеры, хотя их объем уменьшился, а в носогубных складках они могли сместиться, создав заметный валик.
Эксперт отметила, что похудение Карины могло способствовать частичному рассасыванию филлеров из-за потери подкожно-жировой клетчатки. Косметолог также похвалила улучшение качества кожи Кросс, предположив, что блогер могла прибегнуть к эндоскопическим операциям или аппаратным процедурам для подтяжки лица.
«Но хочу сказать, что такой эффект может дать и качественная стоматология, когда увеличивают длину зубов, и лицо немного растягивается, становясь более вытянутым», — добавила она в беседе с Общественной Службой Новостей.Хотя возмущенная обвинениями Карина грозится подать в суд, звездный косметолог пояснила, что в России не было судебных прецедентов, когда пациент стремился доказать, что в его лице нет филлеров. Так что в «борьбе за правоту» Карине, возможно, пришлось бы идти на экстремальные меры, чтобы подтвердить свои слова.
Мухина сомневается, что блогер согласится на биопсию для доказательства отсутствия филлеров. В этом случае ей бы пришлось продырявить свое лицо пункциями.
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