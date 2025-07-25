«Придется дырявить лицо»: Блогера Карину Кросс уличили во лжи про филлеры в лице и объяснили последствия решения судиться

25 июля 2025, 01:36

Звездный косметолог Мухина указала на ложь Карины Кросс про удаление филлеров из лица

Карина Кросс (Лазарьянц) (Фото: Instagram* @karinakross)

Блогер Карина Кросс (Лазарьянц) оказалась в центре спора о филлерах, вызвавшего громкий скандал. Кросс заверила подписчиков, что полностью избавилась от филлеров в лице, но профессиональный косметолог указала на ложь блогера. Эксперт Марият Мухина поделилась с Общественной Службой Новостей мнением о том, какая из сторон говорит правду.





Стоит отметить, что ранее Карина оскорбилась на заявления о «ложном выведении филлеров» и выразила желание подать в суд за «клевету».



Марият Мухина поддержала свою коллегу-косметолога. Она объяснила, что в скулах и подбородке Карины явно остались филлеры, хотя их объем уменьшился, а в носогубных складках они могли сместиться, создав заметный валик.



Карина Кросс (Лазарьянц) (Фото: Instagram* @karinakross)

Эксперт отметила, что похудение Карины могло способствовать частичному рассасыванию филлеров из-за потери подкожно-жировой клетчатки. Косметолог также похвалила улучшение качества кожи Кросс, предположив, что блогер могла прибегнуть к эндоскопическим операциям или аппаратным процедурам для подтяжки лица.





«Но хочу сказать, что такой эффект может дать и качественная стоматология, когда увеличивают длину зубов, и лицо немного растягивается, становясь более вытянутым», — добавила она в беседе с Общественной Службой Новостей.