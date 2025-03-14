В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировали в Подмосковье за последние 4 года. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.