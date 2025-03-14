В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Фото: iStock/Oleg Elkov
В России разработан законопроект о ежемесячной выплате прожиточного минимума тем гражданам, кто занимается домашним хозяйством. Об этом сообщает ТАСС.
«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — передает агентство текст пояснительной записки.
Создателем инициативы является глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, числящийся в партии ЛДПР. Согласно его предложению, прожиточный минимум будут получать те граждане, которые постоянно проживают в РФ вместе со своей семьей и занимаются только домашним хозяйством.
Под последним подразумевается приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры. К тому же сюда входит затраченное время на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а еще уход за детьми, престарелыми родителями и другими нуждающимися в постоянном уходе.
Читайте также:
Зоозащитник предложил неочевидную меру по борьбе с бродячими собаками
«Мы сделали все, чтобы умереть»: эксперт назвал роковые ошибки при перепланировке квартиры
Треть смартфонов в РФ оказались поддельными
Иван Мусатов