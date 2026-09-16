Достижения.рф

В Госдуме разъяснили правила использования смартфонов школьниками на уроках

Депутат Останина: Учитель получил право требовать убрать телефон на уроках
Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что педагог вправе потребовать от ученика убрать мобильный телефон на время занятия. По её словам, запрет на использование гаджетов во время уроков действует с 1 сентября.



В беседе с Life.ru парламентарий пояснила, что школьники могут пользоваться смартфонами на переменах, в том числе чтобы связаться с родителями. Во время учебного занятия телефон следует убрать и не использовать без необходимости.

Порядок хранения устройств школа определяет в своих внутренних правилах. В классе могут выделить отдельную полку или другое место, куда дети оставляют смартфоны перед уроком. Такой подход, по мнению Останиной, не нарушает права несовершеннолетних.

Если ребёнок отказывается выполнить требование педагога и оставить телефон, к разговору пригласят его родителей. Им разъяснят действующие нормы и правила образовательной организации.

Останина отметила, что в её комитет не поступали жалобы на случаи, когда учителя запрещали детям воспользоваться связью при угрозе жизни или здоровью. Она добавила, что родители несут ответственность за поведение ребёнка в школе и при несогласии с установленным порядком могут выбрать другое учебное заведение.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0