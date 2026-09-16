В Госдуме разъяснили правила использования смартфонов школьниками на уроках
Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что педагог вправе потребовать от ученика убрать мобильный телефон на время занятия. По её словам, запрет на использование гаджетов во время уроков действует с 1 сентября.
В беседе с Life.ru парламентарий пояснила, что школьники могут пользоваться смартфонами на переменах, в том числе чтобы связаться с родителями. Во время учебного занятия телефон следует убрать и не использовать без необходимости.
Порядок хранения устройств школа определяет в своих внутренних правилах. В классе могут выделить отдельную полку или другое место, куда дети оставляют смартфоны перед уроком. Такой подход, по мнению Останиной, не нарушает права несовершеннолетних.
Если ребёнок отказывается выполнить требование педагога и оставить телефон, к разговору пригласят его родителей. Им разъяснят действующие нормы и правила образовательной организации.
Останина отметила, что в её комитет не поступали жалобы на случаи, когда учителя запрещали детям воспользоваться связью при угрозе жизни или здоровью. Она добавила, что родители несут ответственность за поведение ребёнка в школе и при несогласии с установленным порядком могут выбрать другое учебное заведение.
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