В Госдуме разъяснили правила использования смартфонов школьниками на уроках

16 сентября 2026, 08:58

Депутат Останина: Учитель получил право требовать убрать телефон на уроках

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что педагог вправе потребовать от ученика убрать мобильный телефон на время занятия. По её словам, запрет на использование гаджетов во время уроков действует с 1 сентября.