HR-директор Романова объяснила, почему неиспользованный отпуск не пропадает
Накопленные дни ежегодного отпуска сохраняются за сотрудником, независимо от срока их использования. Работодатель не вправе списать их, заявила HR-директор Валентина Романова.
В беседе с RT она рассказала, что распространенное мнение о «сгорании» отдыха возникло после ратификации Россией Конвенции МОТ № 132 в 2010 году. Документ рекомендует использовать отпуск в течение 18 месяцев после завершения рабочего года, однако эта норма не лишает человека права на оставшиеся дни.
Конституционный суд России подтвердил, что сроки из международной конвенции не отменяют гарантии работника. Сотрудник может включить неиспользованные дни в график либо получить выплату за них при увольнении.
При этом заменить деньгами основной отпуск продолжительностью 28 календарных дней во время работы нельзя. Работник должен использовать его для отдыха. Компенсацию допускают лишь за часть отпуска сверх этого минимума — например, за дополнительные дни при ненормированном рабочем дне. Для выплаты нужны заявление сотрудника и согласие компании.
Особый порядок действует для работников с вредными или опасными условиями труда. Минимальные семь дней дополнительного отдыха денежной выплатой не заменяют. Компенсацию разрешают оформить только за дни, превышающие этот обязательный срок.
Романова уточнила, что при расчете используют средний дневной заработок. За полностью отработанный месяц начисляют 2,33 дня отпуска при стандартной продолжительности отдыха в 28 дней за год. Неиспользованные дни умножают на средний дневной заработок, а дробные значения округляют в пользу работника. Если человек отработал в организации 11 месяцев, ему выплатят компенсацию как за полный год.
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