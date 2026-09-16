HR-директор Романова объяснила, почему неиспользованный отпуск не пропадает

16 сентября 2026, 08:54

HR-директор Романова: Накопленные дни отпуска сохраняются за сотрудником

Фото: iStock/Pla2na

Накопленные дни ежегодного отпуска сохраняются за сотрудником, независимо от срока их использования. Работодатель не вправе списать их, заявила HR-директор Валентина Романова.