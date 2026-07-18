В Госдуме разъяснили, при каких условиях учёба в вузе идёт в пенсионный стаж
При досрочном выходе на пенсию в трудовой стаж можно засчитать период обучения в вузе, техникуме или на курсах повышения квалификации, но только при соблюдении определённых условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Георгия Камнева.
Он напомнил, что с 2021 года действуют правила, позволяющие включать время профобразования и дополнительного обучения в расчёт стажа для досрочной пенсии. Однако это относится лишь к тем случаям, когда учёба проходила до 2002 года – после этой даты время обучения уже не учитывается.
Что касается курсов повышения квалификации, их можно засчитать только при условии, что они организованы работодателем, сотрудник сохранял рабочее место, а компания исправно перечисляла страховые взносы за весь период обучения.
При этом депутат предупреждает: такой перерасчёт может снизить итоговый размер пенсии, поскольку методика зачёта изменилась – раньше учитывали стаж и зарплату, а теперь ключевую роль играют уплаченные за пенсионера страховые взносы. Поэтому включать учёбу в стаж имеет смысл лишь тем, кому не хватает лет до минимального 15-летнего порога, и только если итоговая выплата в результате увеличится.
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