В Госдуме разъяснили, при каких условиях учёба в вузе идёт в пенсионный стаж

18 июля 2026, 03:41

Депутат Камнев: При досрочном выходе на пенсию в трудовой стаж можно включить учёбу

Фото: iStock/Iamstocker

При досрочном выходе на пенсию в трудовой стаж можно засчитать период обучения в вузе, техникуме или на курсах повышения квалификации, но только при соблюдении определённых условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Георгия Камнева.