На Ставрополье прокуратура проверит сведения об отравлении 40 человек на базе отдыха
На Ставрополье правоохранительные органы начали проверку после сообщений об отравлении отдыхающих на туристической базе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Ставропольского края.
Согласно материалу, инцидент произошёл на водохранилище Волчьи Ворота, расположенном недалеко от села Новоселицкого. Предварительно, могли пострадать около 40 человек. У некоторых из них высокая температура и другие признаки, указывающие на отравление.
После появления в СМИ информации о массовом обращении людей за медицинской помощью надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося. Прокуратура будет внимательно контролировать весь процесс.
Специалисты оценят, соблюдались ли все требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Отдельное внимание будет уделено своевременности и полноте оказания помощи пострадавшим. В следственном управлении СК РФ по региону добавили, что деятельность базы отдыха решили временно приостановить.
Читайте также: