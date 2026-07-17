Эндокринолог призвал не реже двух раз в неделю есть одну ягоду
Одну ягоду необходимо включать в рацион не реже двух раз в неделю. Об этом сообщил эндокринолог Оскар Росеро, передает Deia.
Доктор рекомендует употреблять чернику, так как исследования показывают её положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозг. Черника также способствует нормализации обмена веществ, отметил врач. В ягоде содержится множество антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от ежедневного износа и преждевременного старения, добавил Росеро.
Регулярное употребление черники может улучшить работу кровеносных сосудов, помочь контролировать уровень глюкозы в крови, снизить окислительный стресс и поддержать когнитивные функции, подчеркнул эндокринолог. Для достижения этих эффектов рекомендуется съедать хотя бы две горсти черники в неделю, заключил он.
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