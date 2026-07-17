Эндокринолог призвал не реже двух раз в неделю есть одну ягоду

17 июля 2026, 20:02

Эндокринолог Росеро: Черника положительно влияет на сердечно-сосудистую систему

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Одну ягоду необходимо включать в рацион не реже двух раз в неделю. Об этом сообщил эндокринолог Оскар Росеро, передает Deia.