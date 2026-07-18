Готовка мяса с коньяком едва не стоила жизни женщине в Татарстане

18 июля 2026, 02:48

В Татарстане женщина получила тяжёлые ожоги при готовке мяса с коньяком

Фото: iStock/jeka1984

В Лениногорске 53-летняя местная жительница получила тяжёлые ожоги половины тела во время приготовления мяса с коньяком. Об этом вчера вечером сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана.