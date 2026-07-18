Готовка мяса с коньяком едва не стоила жизни женщине в Татарстане
В Лениногорске 53-летняя местная жительница получила тяжёлые ожоги половины тела во время приготовления мяса с коньяком. Об этом вчера вечером сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана.
Трагедия произошла в конце мая. Женщина жарила мясо и случайно выплеснула алкоголь на горячую плиту – жидкость мгновенно вспыхнула. От неожиданности хозяйка дёрнула рукой, и горящий коньяк попал на одежду, которая загорелась в тот же миг.
Пострадавшую доставили в районную больницу, а затем перевели в ожоговое отделение РКБ Татарстана. Там она лечилась полтора месяца. За это время пациентка перенесла три операции. 17 июля женщину выписали домой — она находится в удовлетворительном состоянии, раны успешно заживают.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Чебоксарах автомобиль Renault Logan врезался в остановку общественного транспорта. Легковушкой управлял 18-летний водитель, который признался, что уснул за рулём в критический момент. В результате инцидента один человек погиб и ещё один пострадал.
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