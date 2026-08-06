Первая в истории 500-балльница по ЕГЭ Екатерина Малкова стала первокурсницей МФТИ
Выпускница Екатерина Малкова, первой в истории набравшая 500 баллов по итогам Единого госэкзамена, зачислена на первый курс Московского физико-технического института. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Ливанов.
Ранее сообщалось, что ученица московской школы №1409 получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии. Позже она подала документы в МФТИ.
«Девочка, которая, как известно, получила 500 баллов этим летом впервые в истории ЕГЭ, показав такой выдающийся результат, стала нашей студенткой», – сказал Ливанов на пресс-конференции в ТАССВсего в этом году на бюджетные места в МФТИ приняли 1 117 человек со средним баллом 98. Среди первокурсников – 396 стобалльников, 200-балльников, 23 300-балльника, а также по одному абитуриенту с 400 и 500 баллами.