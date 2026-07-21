В Подмосковье благодаря пересдачам ЕГЭ стало больше стобалльников

21 июля 2026, 10:16

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

По итогам пересдач ЕГЭ в Московской области выросло число стобалльников и мультистобалльников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Получить 100 баллов на пересдаче смогли 34 человека, 18 человек стали двухсотбалльниками, а один выпускник достиг результата в 300 баллов за три экзамена.





«Общее число стобалльников в Московской области достигло 1 021: больше чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Свою роль сыграли пересдачи: в них участвовали более десяти тысяч выпускников, и свыше 70% из них повысили свои баллы. По итогам всей экзаменационной кампании каждый пятый подмосковный одиннадцатиклассник набрал 80 и более баллов хотя бы по одному предмету», — рассказала вице-губернатор области Людмила Болатаева.