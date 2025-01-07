Россиян предупредили о дипфейк-звонках от мошенников

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Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стали одним из самых опасных способов мошенничества. Об этом сообщили «Известия».
В прошлом году были зафиксированы десятки тысяч подобных звонков. Согласно информации источника, в этом году их число может многократно вырасти.
Уточняется, что злоумышленники используют дипфейки не только для звонков, но и для записи «кружочков» в мессенджерах. По мнению юриста Ольги Поповой, подобные звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, что может привести не только к противоправным действиям, но и эмоциональному истощению.
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Уточняется, что злоумышленники используют дипфейки не только для звонков, но и для записи «кружочков» в мессенджерах. По мнению юриста Ольги Поповой, подобные звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, что может привести не только к противоправным действиям, но и эмоциональному истощению.
«Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — пояснила юрист.
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Екатерина Коршунова