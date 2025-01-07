В Госдуме рассказали о переходе вузов на новый уровень высшего образования

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На новую систему высшего образования перейдут российские вузы с сентября 2026 года по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом журналистам RT рассказал первый зампред образовательного комитета Госдумы Александр Мажуга.
«Действительно, по поручению президента наши университеты переходят на новый уровень высшего образования», — сказал парламентарий.Он добавил, что сегодняшние студенты «спокойно» закончат программу, на которую поступили.
«В законодательство будет внесено изменение, которое приравняет дипломы, полученные по «старой» системе к новой. Никаких проблем нет», — резюмировал зампред.Перед этим сообщалось об ужесточении правил поступления в вузы после окончания ссуза.
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Никита Кротов