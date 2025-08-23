Достижения.рф

Депутат Госдумы Шеремет рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину

Фото: iStock/Silent_GOS

Великобритания, Франция и Германия должны заплатить за восстановление Украины после урегулирования конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.



По мнению депутата, восстановлением Украины должны заниматься именно эти государства, посколько они являются спонсорами конфликта. Шеремет добавил, что указанные страны вмешались в политику Украины, из-за чего ей был нанесен колоссальный ущерб.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский потребовал компенсации от России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

