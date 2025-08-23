Депутат Госдумы Шеремет рассказал, за чей счет нужно восстанавливать Украину

23 августа 2025, 14:12

Депутат Шеремет: Восстановлением Украины должны заниматься Германия и Франция

Фото: iStock/Silent_GOS

Великобритания, Франция и Германия должны заплатить за восстановление Украины после урегулирования конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет.