Достижения.рф

Володин сообщил о поддержке депутатами полного запрета продажи вейпов

Володин: Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит закон о полном запрете вейпов
Фото: iStock/Igor Ilkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX заявил, что в течение ближайших двух месяцев парламент планирует принять законопроект о полном запрете продажи вейпов.



Володин подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет вейпов. Он напомнил, что инициативы об ограничениях исходили от губернаторов, родителей, педагогов и жителей различных регионов, включая Нижегородскую и Вологодскую области.

Спикер Госдумы отметил, что опрос, в котором приняли участие 265 тысяч человек, показал, что 74% респондентов поддерживают полный запрет на электронные сигареты и жидкости для них.

Володин добавил, что законопроект о полном запрете уже был предложен депутатами от разных партий, но не получил поддержки правительства. После одобрения президентом Владимиром Путиным документ будет рассмотрен парламентом.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0