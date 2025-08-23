Володин сообщил о поддержке депутатами полного запрета продажи вейпов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX заявил, что в течение ближайших двух месяцев парламент планирует принять законопроект о полном запрете продажи вейпов.
Володин подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы выступает за полный запрет вейпов. Он напомнил, что инициативы об ограничениях исходили от губернаторов, родителей, педагогов и жителей различных регионов, включая Нижегородскую и Вологодскую области.
Спикер Госдумы отметил, что опрос, в котором приняли участие 265 тысяч человек, показал, что 74% респондентов поддерживают полный запрет на электронные сигареты и жидкости для них.
Володин добавил, что законопроект о полном запрете уже был предложен депутатами от разных партий, но не получил поддержки правительства. После одобрения президентом Владимиром Путиным документ будет рассмотрен парламентом.
