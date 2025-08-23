Володин сообщил о поддержке депутатами полного запрета продажи вейпов

23 августа 2025, 11:31

Володин: Госдума в ближайшие два месяца рассмотрит закон о полном запрете вейпов

Фото: iStock/Igor Ilkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX заявил, что в течение ближайших двух месяцев парламент планирует принять законопроект о полном запрете продажи вейпов.