«По-человечески»: Малышева оценила выплаты беременным школьницам в 100 тыс. руб

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Телеведущая Елена Малышева одобрила инициативу российских регионов выплачивать беременным школьницам единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Своим мнением на этот счет она поделилась с изданием «Абзац». Собеседница считает, что власти поступают по отношению к детям «по-человечески».
«Если ей сказали: «Приди, девочка, мы тебя обогреем, мы тебе поможем». Разве это плохо? Мне кажется, в правительстве по-человечески поступают по отношению к детям», — прокомментировала Малышева.В марте сообщалось, что губернатор Орловской области Руслан Клычков подписал указ о единовременной выплате беременным школьницам. Чиновник попросил относиться к этому, как к мере поддержки. Депутат Госдумы Нина Останина призывала не поощрять школьную беременность.
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