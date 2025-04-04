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«По-человечески»: Малышева оценила выплаты беременным школьницам в 100 тыс. руб

Малышева поддержала выплаты беременным школьницам в 100 тыс. руб
Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Телеведущая Елена Малышева одобрила инициативу российских регионов выплачивать беременным школьницам единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Своим мнением на этот счет она поделилась с изданием «Абзац». Собеседница считает, что власти поступают по отношению к детям «по-человечески».
«Если ей сказали: «Приди, девочка, мы тебя обогреем, мы тебе поможем». Разве это плохо? Мне кажется, в правительстве по-человечески поступают по отношению к детям», — прокомментировала Малышева.
В марте сообщалось, что губернатор Орловской области Руслан Клычков подписал указ о единовременной выплате беременным школьницам. Чиновник попросил относиться к этому, как к мере поддержки. Депутат Госдумы Нина Останина призывала не поощрять школьную беременность.

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«Чтобы посмотрели мозги»: бывшая жена Паши Техника о его дальнейшем лечении
Карицкая заявила, что Паше Технику сделают энцефалограмму
04 апреля 2025, 19:09

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashalive)

Пережившему клиническую смерть рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) сделают энцефалограмму, заявила его бывшая жена Ева Карицкая. Ее слова приводят Telegram-каналы.
«Сегодня наконец-то мы добились того, чтобы Паше завтра сделали энцефалограмму, чтобы посмотрели его мозги, рабочие они или нет, а так в принципе показатели его улучшились, потому что подключили питание», — сказала женщина.
По словам Карицкой, им рекомендуют «готовиться к худшему». Завтра аппарат покажет, стоит ли везти артиста в Бангкок, добавила Карицкая. В случае смерти Ивлева, медики предлагают его откачивать или же отключить от приборов.

«Но мы топим до последнего», — резюмировала Карицкая.
Пашу Техника госпитализировали в Таиланде 27 марта, у мужчины поражены легкие и повреждены почки, диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и другие проблемы.

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«По-человечески»: Малышева оценила выплаты беременным школьницам в 100 тыс. руб

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#шоу-бизнес
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#паша техник
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Знаменитый шеф-повар рассказал, как он ведет себя вне камер
Шеф-повар Константин Ивлев не считает себя подкаблучником
04 апреля 2025, 18:46

Константин Ивлев (Фото: Инстаграм* @ivlevchef)

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев признался, что вне съемок становится «плюшевым медведем». Об этом он рассказал в беседе с «Леди Mail».
По его словам, дома с супругой Валерией он предпочитает комфорт и спокойствие. Известный повар утверждает, что не является подкаблучником.

Он добавил, что любит и уважает свою жену, а также постоянно идет на компромиссы ради нее. Ивлев заключил, что старается уделять время семье, несмотря на плотный рабочий график.

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«Жизнь дорогая»: Никас Сафронов раскрыл свои среднемесячные расходы
Никас Сафронов в среднем в месяц тратит от трех и более миллионов рублей
04 апреля 2025, 18:08

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Художник Никас Сафронов в среднем тратит в месяц от трех и более миллионов рублей. Свои расходы он раскрыл в беседе с порталом URA.RU.
Сафронов, по его словам, помогает родственникам, платит коммуналку, временами помогает своим детям, а еще вкладывается в благотворительность, выплачивает сотрудникам зарплату и стипендии талантливым студентам.

«…Времена непростые и жизнь сегодня дорогая. Ну и для чего много копить? Нужно жить в моменте. Я продолжаю работать и зарабатывать: мои картины пользуются спросом в мире. У меня есть большие планы по проведению европейских выставок», — сказал художник.
Сафронов добавил, что давно создал финансовую подушку безопасности, но иногда что-то забирает из нее. Он надеется, что его выставки помогут вернуть русское искусство в Европу. Что касается личных расходов, Сафронов неприхотлив в еде: любит гречку, пельмени и жареную картошку. Самое большое счастье для него — быть кому-то нужным.

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Съемки в эротическом кино, бедность и скандальный развод: жизненный путь актрисы Любови Тихомировой
04 апреля 2025, 17:33

Любовь Тихомирова (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)

Профессионализм, искренняя игра и привлекательная внешность сделали Любовь Тихомирову востребованной персоной и на сцене, и на экране. Долгое время об актрисе ничего не было слышно. Выяснилось, что она переживает не лучший период в жизни.
О том, как сложилась карьера и личная жизнь актрисы — в материале «Радио 1».

Чем известна Любовь Тихомирова


Любовь Тихомирова родилась 7 сентября 1978 года в Ленинграде. До десяти лет она занималась художественной гимнастикой и спустя время получила разряд кандидата в мастера спорта.

Во время учебы в третьем классе Тихомирову без экзаменов пригласили в хореографическое училище Вагановой. Однако девочка туда не пошла. В 1991 году Любовь стала ученицей киношколы «Кадр» при киностудии «Ленфильм». Спустя пять лет она переехала в Москву и поступила в театральное училище Щукина. В студенческие годы из-за бедности ей пришлось подрабатывать продажей проездных билетов, а по ночам она танцевала в клубах в стиле гоу-гоу.

Съемки Любови Тихомировой в эротическом кино


Дебют Любови Тихомировой в кино состоялся в 1999 году в эротическом фильме «Особенности русской бани». Через год девушка снялась в главной роли в одной из серий сериала «Медики».

Вскоре артистку заметил режиссер Валерий Зеленский. Он снял Любовь в ленте «Светские хроники». В 2004 году актриса снялась в телесериале «Сестры». Широкую популярность ей принес 150-серийный проект «Любовь моя».

Любовь Тихомирова и Оскар Кучера (Фото: кадр из сериала «Молодожены»)

«В период, когда кинематограф умирал, я не отказалась сыграть в парочке пародийно-комедийных фильмов, где пришлось как-то обнажаться. Впрочем, кого можно этим удивить — эка невидаль! Сейчас для меня подобные роли невозможны, но в ту пору и мыслей не могло быть, что есть в этом что-то дурное», — оправдывалась Тихомирова за съемки в эротических фильмах.

Личная жизнь Любови Тихомировой


На протяжении некоторого времени Любовь Тихомирова пыталась строить отношения с актером Валерием Николаевым. Роман долго не продлился и вскоре пара разошлась.

«Валера — абсолютно сухой, черствый человек, а интересным он может быть только тогда, когда ему это выгодно. А еще он холодный, жестокий и расчетливый. Женщин он бросает, и они остаются с иллюзией счастья, которое он им зачем-то подарил, а потом безжалостно отнял», — так артистка комментировала отношения с экс-возлюбленным.

В июне 2013 года актриса вышла замуж за дирижера-хормейстера, музыкального руководителя Театра Стаса Намина и преподавателя музыкальных дисциплин в ГИТИСе Ласло Долински. Они познакомились на репетиции мюзикла «Моя прекрасная Кэт». 5 сентября 2014 года у супругов родилась дочь Любава.

Любовь Тихомирова с дочерью (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)

Весной 2019 года Тихомирова и Долински развелись.

«Конкретного повода к расставанию назвать не могу, да и не было ничего "такого". Просто со временем ушло взаимное уважение, а для меня это самое страшное. По-моему, без любви и страсти в браке можно как-то жить, а без уважения к тому, кто рядом с тобой, — нет, никогда. У нас сработал "накопительный эффект" каких-то претензий друг к другу, стала уходить внутренняя гармония, и появилось раздражение. Я, конечно же, долго старалась сохранить семью, пыталась достучаться до мужа, объяснить ситуацию и изменить ее. Долго гнала от себя мысль о разводе, но в итоге мы поняли, что нам лучше расстаться…» — поясняла актриса.

По словам Любови, ей пришлось продать квартиру матери и влезть в ипотеку, чтобы обеспечить дочку отдельной комнатой. Желая вызвать в мужчине хоть какие-то эмоции, актриса устраивала истерики и скандалы, однако это не улучшило обстановку в доме.

«Последний раз я ногой выбила дверь. Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят, "терочки"», — делилась Тихомирова в одном из интервью.

Стоит отметить, что друзьями бывшим супругам остаться не удалось, даже несмотря на наличие дочери Любавы.

После развода Тихомирова больше не заводила отношений. По словам артистки, все время она тратит на работу из-за необходимости обеспечивать дочь.

Любовь Тихомирова сегодня


Сегодня Любовь Тихомирова продолжает активную творческую деятельность. На сегодняшний день артистка задействована в спектаклях: «Чужих мужей не бывает», «Служебный роман», «Прощай, конферансье», «Идеальная жена».

Любовь Тихомирова (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)

Актриса также причисляет себя к людям верующим.

«На пути к Богу мы находимся всю жизнь, потому что жизнь настолько непредсказуема и неожиданна в своих явлениях, что наше спасение — иметь вот этот заданный курс, а дальше нас может швырять в разные стороны, искушать, возвращать», — говорила Тихомирова.

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Стало известно о многомиллионных долгах жениха Виктории Дайнеко
С жениха Виктории Дайнеко Беркели Овезова хотят взыскать 6,5 млн рублей
04 апреля 2025, 17:23

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*/victoriadaineko)

У жениха певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезова многомиллионные долги, пишет Super. Уточняется, что с бизнесмена хотят взыскать 6,5 миллиона рублей.
Овезову 38 лет, по данным «СПАРК-Интерфакс», он был совладельцем фирмы «Время футбола» по аренде спортивных полей. Дело приносило успех и прибыль. В 2019 году компания заработала 11,7 миллиона рублей, тогда же Овезов вышел из состава учредителей по неизвестным причинам.

После этого у предпринимателя, по информации источника, большие финансовые проблемы, мужчина регулярно сталкивается с судебными тяжбами. Они частично связаны с семьей экс-супруги Овезова. Несколько лет назад он расстался с Анной Кинцлер, которая, предположительно, родила бизнесмену двоих дочерей. А якобы бывшая теща Овезова обвинила его в неосновательном обогащении. По материалам дела, та одолжила коммерсанту деньги на личные расходы и бизнес, однако иск не был удовлетворен из-за отсутствия расписки.

Известно, что Овезов должен налоговой 74 тысячи рублей, а суммарно с него хотят взыскать многомиллионный долг.

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#звёзды
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