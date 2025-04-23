ВЦИОМ: 43% россиян поддерживают идею выплат беременным школьницам

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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), всего 43% россиян поддерживают идею единовременных выплат беременным школьницам. Об этом передают «Ведомости».
«Менее половины россиян положительно относится к введению единовременных выплат беременным школьницам (43%)», — говорится в материале.
Согласно опросу, против выплат малолетним матерям высказались 40% респондентов. Стоит отметить, что о недопустимости родов до 18 лет заявили 74% россиян.
Напомним, в ряде регионов РФ ввели единоразовые выплаты, направленные на помощь беременным школьницам. К примеру, в Кемеровской и Орловской областях несовершеннолетним мамам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. В Брянской области размер выплаты увеличен до 150 тысяч.
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Иван Мусатов