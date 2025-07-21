Вахтовый автобус на скорости рухнул с трассы в Якутии, множество погибших и пострадавших
Вахтовый автобус упал в обрыв с высоты 25 метров в Якутии, 14 человек погибли
Крупная авария в Якутии унесла жизни 14 человек. Люди погибли, когда вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров. Семеро пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы в центральную районную больницу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Республики Саха (Якутия), а также в Telegram-канале «Mash».
Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июля на технологической дороге Нерюнгринского района. По предварительным данным, транспортное средство марки «КамАЗ», перевозившее около 36 сотрудников шахты «Восточная Денисовская», съехало с трассы и опрокинулось.
«У большинства (пострадавших) подозревают сотрясения мозга, есть переломы и ссадины. Пятерых отпустили на амбулаторное лечение», — уточнили в Telegram-канале Mash.На месте работают спасатели, ГИБДД и представители предприятия.
«Прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по факту происшествия с участием вахтового автомобиля ООО УК «Колмар». На место выехал и.о. прокурора г. Нерюнгри», — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Республики Саха (Якутия)».В ходе проверки проводится анализ соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, охране труда, выясняются все обстоятельства ЧП. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.