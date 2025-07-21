Угольный конвейер загорелся на Сахалине, огонь охватил сотни метров ленты
На Сахалине произошло возгорание угольного конвейера. Информация о пожаре поступила от Telegram-канала Amur Mash со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали о сильном запахе горелой резины в воздухе. Огонь охватил ленту конвейера протяженностью в сотни метров. Пожар начался в районе села Никольское, недалеко от точки загрузки угля.
Система, по которой топливо транспортировалось из Солнцевского разреза в порт Шахтерск, была введена в эксплуатацию недавно после нескольких лет строительства.
Конвейер работал в круглосуточном режиме, и местные жители неоднократно жаловались на создаваемый им шум. Предварительно, причиной возгорания могли стать высокая скорость подачи угля в сочетании с аномально жаркой погодой.
Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 июля крупная авария в Якутии унесла жизни 14 человек. Люди погибли, когда вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров. Семеро пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы в центральную районную больницу.
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