Достижения.рф

Угольный конвейер загорелся на Сахалине, огонь охватил сотни метров ленты

Фото: iStock/sarawutk

На Сахалине произошло возгорание угольного конвейера. Информация о пожаре поступила от Telegram-канала Amur Mash со ссылкой на местных жителей.



Очевидцы рассказали о сильном запахе горелой резины в воздухе. Огонь охватил ленту конвейера протяженностью в сотни метров. Пожар начался в районе села Никольское, недалеко от точки загрузки угля.

Система, по которой топливо транспортировалось из Солнцевского разреза в порт Шахтерск, была введена в эксплуатацию недавно после нескольких лет строительства.

Фото: кадр видео Telegram-канала «Amur Mash» @amur_mash
Конвейер работал в круглосуточном режиме, и местные жители неоднократно жаловались на создаваемый им шум. Предварительно, причиной возгорания могли стать высокая скорость подачи угля в сочетании с аномально жаркой погодой.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 июля крупная авария в Якутии унесла жизни 14 человек. Люди погибли, когда вахтовый автобус рухнул в обрыв с высоты 25 метров. Семеро пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы в центральную районную больницу.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0