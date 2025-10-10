В Госдуме сочли вредной идею ограничить число питомцев в квартирах

10 октября 2025, 21:22

Депутат Бурматов: предложение ограничить число питомцев в квартирах нереализуемо

Фото: iStock/insonnia

Ограничение числа питомцев в квартире в соответствии с метражом может привести к тому, что люди начнут выкидывать своих животных на улицу. Так считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.





Напомним, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко собирается внести на рассмотрение законопроект, который будет ограничивать число проживающих в квартире собак и кошек.





«Предложение нереализуемо, потому что даже если вы захотите его проконтролировать, никто вас не пустит к себе в квартиру считать его кошек или собак, потому что у нас жилище неприкосновенно по Конституции», — заявил Бурматов «Газете.Ru».

«Как будто у нас без этого проблем не хватает, честно говоря. С такими инициативами надо быть аккуратнее. И я не думаю, что кто-то ее поддержит», — сказал он.

«Также необходимо заниматься регулированием коммерческого разведения, когда по 70 собак содержат в небольших помещениях. При таком бизнесе продают больных животных и нарушают закон», — заключил Бурматов.