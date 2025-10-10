В Госдуме сочли вредной идею ограничить число питомцев в квартирах
Депутат Бурматов: предложение ограничить число питомцев в квартирах нереализуемо
Ограничение числа питомцев в квартире в соответствии с метражом может привести к тому, что люди начнут выкидывать своих животных на улицу. Так считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Напомним, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко собирается внести на рассмотрение законопроект, который будет ограничивать число проживающих в квартире собак и кошек.
«Предложение нереализуемо, потому что даже если вы захотите его проконтролировать, никто вас не пустит к себе в квартиру считать его кошек или собак, потому что у нас жилище неприкосновенно по Конституции», — заявил Бурматов «Газете.Ru».
Он также добавил, что люди могут начать выкидывать питомцев на улицу, опасаясь штрафов. В этом случае сильно увеличится число бездомных животных.
Бурматов подчеркнул, что не поддерживает данную инициативу, поскольку комфорт для животных можно обеспечить и на маленькой жилплощади.
«Как будто у нас без этого проблем не хватает, честно говоря. С такими инициативами надо быть аккуратнее. И я не думаю, что кто-то ее поддержит», — сказал он.
В беседе с «Москвой 24» парламентарий уточнил, что вместо этого предложения целесообразнее будет принять инициативу о запрете «черных заводчиков», которые зарабатывают на размножении животных в квартирах.
«Также необходимо заниматься регулированием коммерческого разведения, когда по 70 собак содержат в небольших помещениях. При таком бизнесе продают больных животных и нарушают закон», — заключил Бурматов.