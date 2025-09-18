Ветеринар объяснил, как кошка выбирает любимого человека в семье
Ветеринар Уражевский: кошки любят молчаливых людей, которые часто их ласкают
Любимым человеком для кошки обычно становится самый молчаливый и спокойный член семьи, который чаще всех ее ласкает, но не навязывает свое внимание. Об этом рассказал ветеринарный врач и эксперт международной категории Владимир Уражевский.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», эти питомцы выбирают свое место и любимого человека похожим образом.
«Кошка всегда выбирает самое теплое и сухое место, с которого видно всех окружающих, и где ее не будут беспокоить. Таким же способом кошка выбирает и любимого человека. Они любят тех, кто их ласкает, кормит, с кем у них возникает некий астральный контакт», — сказал собеседник агентства.Он также отметил, что кошки — это очень чувствительные животные, которые надолго запоминают грубое обращение. Особенная связь у них чаще всего возникает с людьми, которые много молчат, не подходят первыми и дожидаются, когда питомец сам проявит интерес.
По наблюдениям специалиста, кошек обычно выбирают интроверты, тактильные люди и те, кому комфортно дома.