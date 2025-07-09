Россиянам рассказали о мошеннической схеме с бомбардировкой сообщениями

09 июля 2025, 13:17

Депутат Немкин: мошенники используют смс-бомбардировку для создания паники

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Одной из распространенных мошеннических схем является смс-бомбардировка, когда человеку приходят десятки или сотни сообщений с кодами подтверждения или паролями. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.







«Тактика, известная как смс-бомбардировка, направлена на создание паники и ощущения, что с телефоном что-то не так. Через короткое время после начала «атаки» жертве поступает звонок якобы от службы технической поддержки — злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками мобильного оператора», — пояснил Немкин в беседе с RT.