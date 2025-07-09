Россиянам рассказали о мошеннической схеме с бомбардировкой сообщениями

Депутат Немкин: мошенники используют смс-бомбардировку для создания паники
Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Одной из распространенных мошеннических схем является смс-бомбардировка, когда человеку приходят десятки или сотни сообщений с кодами подтверждения или паролями. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.



«Тактика, известная как смс-бомбардировка, направлена на создание паники и ощущения, что с телефоном что-то не так. Через короткое время после начала «атаки» жертве поступает звонок якобы от службы технической поддержки — злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками мобильного оператора», — пояснил Немкин в беседе с RT.

Человеку внушают, что с его телефона идет массовая рассылка спама или устройство взломано, и предлагают «помощь» в устранении проблемы. Злоумышленники могут попросить установить приложение для удаленного доступа к телефону, ввести данные банковской карты якобы для проверки безопасности. Так или иначе мошенники пытаются получить доступ к соцсетям, мобильному банку, паролям и контактам.

По словам Немкина, преступники создают ощущение срочности, а дальше используют психологическое давление.

Эксперт призвал россиян не переходить по ссылкам с неизвестных номеров, не вводить коды на сторонних сайтах и не передавать их третьим лицам.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у жителя Кемеровской области 300 тысяч рублей под видом предложения высокооплачиваемой работы. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на полицию региона.

По данным издания, 43-летний житель Юрги нашел в соцсетях объявление о работе. Мужчина позвонил по указанному номеру. Злоумышленник убедил его перевести порядка 300 тысяч рублей якобы за помощь в трудоустройстве. После того как деньги поступили на указанный счет, мошенник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет поиск подозреваемого. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.
Элина Позднякова

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