Россиянам рассказали о мошеннической схеме с бомбардировкой сообщениями
Депутат Немкин: мошенники используют смс-бомбардировку для создания паники
Одной из распространенных мошеннических схем является смс-бомбардировка, когда человеку приходят десятки или сотни сообщений с кодами подтверждения или паролями. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Тактика, известная как смс-бомбардировка, направлена на создание паники и ощущения, что с телефоном что-то не так. Через короткое время после начала «атаки» жертве поступает звонок якобы от службы технической поддержки — злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками мобильного оператора», — пояснил Немкин в беседе с RT.
Человеку внушают, что с его телефона идет массовая рассылка спама или устройство взломано, и предлагают «помощь» в устранении проблемы. Злоумышленники могут попросить установить приложение для удаленного доступа к телефону, ввести данные банковской карты якобы для проверки безопасности. Так или иначе мошенники пытаются получить доступ к соцсетям, мобильному банку, паролям и контактам.
По словам Немкина, преступники создают ощущение срочности, а дальше используют психологическое давление.
Эксперт призвал россиян не переходить по ссылкам с неизвестных номеров, не вводить коды на сторонних сайтах и не передавать их третьим лицам.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у жителя Кемеровской области 300 тысяч рублей под видом предложения высокооплачиваемой работы. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на полицию региона.
По данным издания, 43-летний житель Юрги нашел в соцсетях объявление о работе. Мужчина позвонил по указанному номеру. Злоумышленник убедил его перевести порядка 300 тысяч рублей якобы за помощь в трудоустройстве. После того как деньги поступили на указанный счет, мошенник перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет поиск подозреваемого. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы.