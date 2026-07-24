Прокл Плакальщик 25 июля: почему в этот день нельзя плакать и брать на себя тяжёлую работу, народные приметы
25 июля православные вспоминают мучеников Прокла и Илария, а в народном календаре этот день известен как Прокл Плакальщик или Великие росы. С праздником связаны древние поверья, строгие запреты и приметы, которые, по убеждению предков, могли повлиять на здоровье, благополучие и будущий урожай. Подробности – в материале «Радио 1».
Подвиг, который не смогли сломить пытки
Ежегодно 25 июля православные верующие чтят память мучеников Прокла и Илария Калиптских, пострадавших за отказ отречься от христианской веры в период гонений на последователей Христа. В 2026 году памятная дата приходится на субботу.
Прокл и его племянник Иларий жили в начале II века в селении Калипта на территории современной Турции во времена правления римского императора Траяна. Несмотря на жестокие преследования христиан, оба открыто исповедовали свою веру.
Первым был арестован Прокл. Его доставили к правителю Максиму, который потребовал принести жертву языческим богам. Однако мужчина не только отказался отречься от Христа, но и открыто заявил о своей вере. Даже тяжелые пытки не заставили его изменить решение. Более того, согласно житию, мученик предсказал Максиму, что вскоре тот сам письменно признает Иисуса истинным Богом.
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После истязаний Прокла заставили пешком следовать за колесницей правителя, направлявшегося в Калипту. Не выдержав мучений, святой остановился и обратился к Богу с молитвой. В тот же момент колесница и находившийся в ней Максим замерли. Прокл заявил, что правитель сможет продолжить путь только после того, как подпишет признание божественности Христа.
Максиму пришлось выполнить это требование, после чего колесница снова двинулась. Однако пережитое унижение лишь усилило гнев римского сановника. По его приказу Прокла вывели за пределы города, привязали к столбу и казнили.
По дороге к месту казни воины встретили Илария. Молодой человек, увидев истерзанного дядю, обнял его и при всех признался, что тоже является христианином. После этого его сразу арестовали, подвергли допросам и пыткам, однако отказаться от своей веры он не согласился. Спустя три дня после казни Прокла правитель подписал смертный приговор и Иларию. Позже местные христиане забрали тела мучеников и похоронили их в одной могиле.
Как в названии праздника появился Плакальщик
На Руси день памяти Прокла и Илария совпадал с периодом, когда ночи становились заметно прохладнее, а поля и луга по утрам покрывались густой росой. Казалось, будто сама земля плачет, поэтому праздник получил названия Прокл Плакальщик и Великие росы. В народе говорили: «На Прокла поле от росы промокло».
Именно поэтому крестьяне старались до наступления этого дня полностью просушить скошенную траву и убрать сено в копны или стога. Из-за обильной влаги корм для скота мог быстро испортиться. Во многих местах к этому времени завершали сенокос и начинали жатву.
Главной работой 25 июля оставался уход за сеном. Утром его переворачивали и раскладывали для просушки, а вечером вновь собирали в стога, чтобы защитить от ночной сырости.
Волшебная роса и целебные травы
Особое значение в этот день придавали росе. Считалось, что она обладает необычными свойствами. Женщины собирали влагу чистым льняным полотном, проводя им по траве, а затем отжимали воду в деревянную или глиняную посуду.
Этой росой умывались, надеясь сохранить здоровье и свежий цвет лица. Ее также использовали при усталости глаз, бессоннице и считали средством, способным защитить человека от сглаза.
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Когда роса высыхала, знахари отправлялись собирать лекарственные травы. По народным поверьям, растения, собранные именно в этот день, обладали особой силой. Их перебирали, связывали небольшими пучками и сушили в тени, чтобы затем использовать зимой для приготовления лечебных настоев и отваров.
Что запрещалось делать 25 июля
С Проклом Плакальщиком было связано множество запретов, соблюдение которых, как считали наши предки, помогало сохранить достаток, здоровье и мир в семье.
Главным считался запрет на слезы. Верили, что плач 25 июля может стать предвестником новых огорчений, из-за которых человеку придется горевать еще долго.
Кроме того, в этот день запрещалось ругаться, сквернословить и распускать сплетни, поскольку считалось, что злые слова обязательно обернутся новыми конфликтами. Не рекомендовалось мстить и желать окружающим несчастья — по поверьям, такие мысли могли навлечь нужду на всю семью.
Женщинам советовали не брать на себя тяжелую работу, опасаясь, что чрезмерное напряжение обернется продолжительной болезнью. Не следовало принимать еду или подарки от незнакомых людей, чтобы не получить вместе с ними чужие беды и болезни. Также плохой приметой считалось отказывать в помощи близким, так как это могло привести к разногласиям и ссорам в доме.
Как предки следили за погодой в день Прокла Плакальщика
В день Прокла Плакальщика крестьяне внимательно наблюдали за природой, пытаясь определить, каким будет остаток лета и когда ждать осень.
- Обильная утренняя роса считалась признаком ясного дня, а также сулила сухую и жаркую погоду до конца лета.
- Если же ночью на лугах и в низинах росы не было, ожидали скорого ненастья.
- Долго не высыхавшая на траве влага предвещала дождь с грозой.
- Громкое жужжание пчел обещало теплый и солнечный август.
- Большое количество грибов в лесу считалось признаком скорого похолодания, а пожелтевшие отдельные листья на деревьях указывали на раннее наступление осени.
- Ясное и безветренное утро, наоборот, говорило о том, что в ближайшие дни осадков ждать не стоит.