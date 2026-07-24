24 июля 2026, 09:40

Фото: iStock/eugenesergeev

25 июля православные вспоминают мучеников Прокла и Илария, а в народном календаре этот день известен как Прокл Плакальщик или Великие росы. С праздником связаны древние поверья, строгие запреты и приметы, которые, по убеждению предков, могли повлиять на здоровье, благополучие и будущий урожай. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Подвиг, который не смогли сломить пытки Как в названии праздника появился Плакальщик Волшебная роса и целебные травы Что запрещалось делать 25 июля Как предки следили за погодой в день Прокла Плакальщика

Подвиг, который не смогли сломить пытки

Ольга Страдница 24 июля: как не разозлить домового, приумножить финансы и обрести женское счастье, народные приметы

Фото: iStock/Josh Knauer

Как в названии праздника появился Плакальщик

Волшебная роса и целебные травы

«Проклятая жизнь»: В РПЦ призвали не завидовать богатым людям

Что запрещалось делать 25 июля

Фото: iStock/Irina Khabarova

Как предки следили за погодой в день Прокла Плакальщика