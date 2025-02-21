В Подмосковье рассказали о работе почтовых отделений 23 февраля

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Все отделения «Почты России» на территории Москвы и Московской области в воскресенье, 23 февраля, будут закрыты, за исключением круглосуточных — в Москве на Смоленской площади и на Мясницкой улице, а также тех, где выдают заказы с маркетплейсов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«22 февраля все почтовые отделения будут работать на час меньше, кроме выдающих заказы с маркетплейсов. А 23 февраля, помимо закрытия всех отделений, не будут разносить периодические издания и почтовые отправления. При этом пособия и пенсии продолжат доставлять по графику, согласованному с областным отделением Соцфонда РФ», — говорится в сообщении.В понедельник, 24 февраля, все отделения «Почты России» будут работать в штатном режиме.
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