В Госдуме требуют усилить ответственность за продвижение ставок онлайн
Депутаты предложили ужесточить контроль за рекламой букмекеров в интернете
В Общественной палате РФ прошло нулевое чтение законопроекта, направленного на ужесточение регулирования рекламы букмекерских компаний в интернете. Инициатива предполагает введение более строгой ответственности за продвижение азартных игр на онлайн-платформах.
Как сообщил СМИ2 заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, пользователи воспринимают агрессивную рекламу ставок как стимул к постоянной игре.
Он отметил, что многие уверены: если не выиграли с первого раза, то точно выиграют во второй, — хотя это иллюзия.
«И вот думают, что, если в первый раз не выиграл, то во второй раз совершенно точно. Так не бывает», — отметил Кирьянов.В связи с этим, по его мнению, букмекеры должны информировать о рисках участия в азартных играх и предлагать альтернативу — например, возможность инвестировать деньги, а не тратить их на ставки.
Авторы инициативы также поднимают вопрос об ответственности поисковиков. Кирьянов заявил, что Яндекс и другие российские IT-компании должны нести большую ответственность за показ рекламы букмекеров, особенно с учётом того, что эти компании часто не маркируют подобные объявления, представляя их как «лотереи».
«Букмекеры пользуются лазейками в законодательстве и не маркируют рекламу, продвигая свои услуги как якобы лотерею», — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.