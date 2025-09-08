В Госдуме требуют усилить ответственность за продвижение ставок онлайн

08 сентября 2025, 20:12

Депутаты предложили ужесточить контроль за рекламой букмекеров в интернете

Артём Кирьянов (Фото: РИА Новости / Мария Девахина)

В Общественной палате РФ прошло нулевое чтение законопроекта, направленного на ужесточение регулирования рекламы букмекерских компаний в интернете. Инициатива предполагает введение более строгой ответственности за продвижение азартных игр на онлайн-платформах.





Как сообщил СМИ2 заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов, пользователи воспринимают агрессивную рекламу ставок как стимул к постоянной игре.



Он отметил, что многие уверены: если не выиграли с первого раза, то точно выиграют во второй, — хотя это иллюзия.





«И вот думают, что, если в первый раз не выиграл, то во второй раз совершенно точно. Так не бывает», — отметил Кирьянов.

«Букмекеры пользуются лазейками в законодательстве и не маркируют рекламу, продвигая свои услуги как якобы лотерею», — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.