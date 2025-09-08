Андрей Воробьёв отметил рост популярности электронного голосования в Подмосковье

08 сентября 2025, 12:31

оригинал Андрей Воробьёв. Скриншот видеотрансляции

Выборы в муниципальные органы власти будут проходить в Единый день голосования — с 12 по 14 сентября — в девяти округах Московской области. Избирателям предоставляется возможность проголосовать онлайн. Этот вариант набирает популярность у жителей, отметил губернатор региона Андрей Воробьёв.





Подготовка к выборам стала одной из тем еженедельного совещания губернатора с руководителями областных министерств, ведомств и округов.





«Заметную долю в процессе выборов занимает удобное, хорошо зарекомендовавшее себя электронное голосование. У нас в Подмосковье количество жалеющих проголосовать дистанционно — дома, через портал «Госуслуги» — очень заметно растёт. И мы занимаемся разъяснением, как это делается», — сказал Андрей Воробьёв.